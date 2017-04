ANNONSE

Til tross for at bilprodusenten Tesla bruker penger som vann, har aksjekursen på Tesla gått opp nesten 40 prosent så langt i 2017.

Les også: Tesla økte sju milliarder i verdi onsdag

Jan Petter Sissener tror at kursen snart vil falle, og har satset 50 millioner på det.

Les også: Ny video viser Tesla Model 3 på veien

- Selv om man kan si at de tradisjonelle bilprodusentene har sovet litt i timen, vil Mercedes, BMW og Jaguar raskt ta igjen Tesla, sier Sissener til Dagens Næringsliv.

Les også: - Derfor har aksjemarkedet panikk for Tesla

I følge Sissener er Tesla priset til 16 millioner kroner per bil det solgte i årets tre frøste måneder, og fire millioner kroner per bil selskapet har solgt totalt. Tesla går ennå med solid underskudd, men prises som en bilprodusent med pluss i regnskapet.

Sissener mener at aksjekursen på langt nær reflekterer den reelle verdien i selskapet, og at Tesla må selge et usannsynlig antall biler for å kunne forsvare pengebruken.