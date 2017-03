ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Janet L. Yellen, som er styreleder for Federal Reserve, sier ifølge The New York Times at den amerikanske sentralbanken trolig hever renten nå i mars.

Uttalelsen kom under en tale i Chicago.

- Under vårt møte senere denne måneden, vil komiteen evaluere hvorvidt arbeidsledigheten og inflasjonen har fortsatt å utvikle seg i tråd med våre forventninger, og i så tilfelle vil en justering av renten trolig være passende, sa Yellen.

Styret i Federal Reserve møtes i Washington 14. og 15. mars.

Federal Reserve hevet i desember renten til 0,5-0,75 prosent.

Arbeidsledigheten i USA lå i januar på 4,8 prosent, noe Federal Reserve klassifiserer som «sunt», mens inflasjonen var tilbake på rundt to prosent, noe som anses som optimalt.