Jean Cahuzac: - Om tretti år er olje og gass fortsatt viktigere enn fornybar energi

Oljeserviceselskapet Subsea 7 satser tungt på fornybar energi. Likevel tror sjef Jean Cahuzac at olje og gass har en veldig lys fremtid foran seg.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): - Det er en stor fremtid for olje og gass. Selv om fornybar energi er en del av strategien, vil olje og gass fortsatt være prioriteten. Om 30 år vil hovedkilden til energi fortsatt komme fra gass og olje, sier Jean Cahuzac, sjef for Subsea 7 til Nettavisen på Pareto-konferansen for olje og offshore i Holmenkollen.

Subsea 7, som er registrert i Luxemburg og har hovedkontor i London, er det tiende største selskapet på Oslo Børs. Markedsverdi til selskapet er på 40 millioner kroner og kontrolleres av den norske investorer Kristian Siem.

Satser fornybart

I motsetning til flertallet av oljerelaterte selskaper, har Subsea 7 allerede satset tungt på fornybar energi. I fjor ble selskapet tildelt en gigantkontrakt for en vindpark utenfor Skottland, og tidligere i år betalte selskapet to milliarder kroner for å få full kontroll over Seaway Heavy Lifting, en selskap som driver innen fornybarsektoren.

Til tross for dette, avviser Cahuzac at olje og gass er en solnedgangsbransje.

- Vi kommer til å vokse innenfor fornybar energi, men jeg tror olje og gass vil vokse mer enn fornybar energi. Veksten i fornybar energi vil være gradvis og det er vanskelig å si hvor stor effekten blir i tiden fremover, sier han.

Mangler elektrisitet

Han viser til at mer enn to milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til elektrisitet i dag, noe som ifølge han understreker behovet for fortsatt oljeutvinning.

- Fornybar energi vil ikke alene gi energi til disse menneskene. Klimaendring er viktig og vi må jobbe for å minimere effekten, men energi i verden vil komme fra forskjellige kilder, både atomkraft, fornybar energi og olje og gass. I 2050 vil mesteparten av energien fortsatt komme fra gass og olje, sier han.

Han understreker at også Norge har gode utsikter for oljeutvinning i tiden fremover.

- Norge er et land hvor vi ser vekst og som har vært veldig flinke til å bruke ny teknologi. Proaktive operatører som Statoil har ført til at man redusert kostnadene ved oljeutvinning betydelig, sier han.

