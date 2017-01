Jens Ulltveit-Moe: Renten vil stige på grunn av Trump

- Trump vil være klart negativ for norsk økonomi. En ting er proteksjonismen som han står for, men der Trump virkelig kommer til å få en virkning er på rentene. Hvis boligprisene i Norge faller om noen år, er det på grunn av Trump, sier Jens Ulltveit-Moe fast.

Les også: Høyeste bankrente på ett år

Dørum understreker samtidig at norske boligrenter styres i all hovedsak av hva Norges bank gjør.

Han viser til at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har allerede hevet renten to ganger, og har varslet tre rentehevinger i 2017.

REKORDLAVE RENTER. Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, viser til at rentene er på et historisk lavt nivå nå.

- Økte rente som følge av Trump-valget er absolutt et element. Trump har varslet at han skal investere 350 milliarder dollar i infrastuktur. Det gjør han det i en situasjon hvor det ikke er så mye ledig kapasitet i amerikansk økonomi. Det kan gi raskere renteoppgang i USA, og raskere oppgang av lange renter, sier Dørum til Nettavisen.

- I 2017 vil i ikke norsk økonomi være tilbake på tørt land. Oljeinvesteringene vil fortsette å falle og situasjonen på Vestlandet vil fortsatt være krevende, så det vil i alle fall ikke komme en renteheving med det første i Norge, sier Dørum.

Forsiktig om renter

På spørsmålet om det er smart å binde renten nå, velger Dørum å være langt mer forsiktig enn Ulltveit-Moe, ettersom han har «brent seg så ofte på det før».

-Du binder ikke renten for å tjene penger, men for å sove godt om natten. Når det er sagt, så er vi mest sannsynligvis på eller kanskje til og med forbi en historisk lav bunn for både de korte og de lange rentene. Mer vil jeg ikke si om det, sier sjeføkonomen.