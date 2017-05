Jensen kutter oljepengebruken - ledigheten over toppen

ANNONSE

Regjeringen legger nå opp til å bruke 220,9 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer 2,9 prosent av fondets verdi. Det er en reduksjon på 4,7 milliarder. Opprinnelig la regjeringen opp til å bruke 225,6 milliarder av oljeinntektene i år, eller 3 prosent av oljefondets verdi.

Anslaget for skatte- og avgiftsinntektene er satt ned med 2,1 milliarder kroner siden i fjor høst. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsvekst.

Samlet er statsbudsjettets utgifter satt ned med 3,4 milliarder kroner, samtidig som inntektene utenom skatter er satt opp med samme sum, i hovedsak som følge av økt utbytte av statlige selskaper.

Økt bruk

Regjeringen har økt oljepengebruken voldsomt de siste årene.

En viktig årsak til at bruken nå reduseres noe, er lysere utsikter for norsk økonomi, med styrket vekst og fallende ledighet i år og neste år. I tillegg er det nå færre ekstraordinære utgifter på asyl- og innvandringsområdet og til arbeidsledighetstiltak.

En annen årsak er at utgiftene til folketrygden reduseres med 5,5 milliarder kroner.

Fallende ledighet

Regjeringen anslår at AKU-ledigheten i år vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år. AKU er Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse.

Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, fremgår det av revidert nasjonalbudsjett.

Sysselsettingsveksten anslås til 0,6 prosent i år. Det er noe under anslaget i nasjonalbudsjettet fra i fjor høst på 0,7 prosent.

Vekst i BNP i Fastlands-Norge ventes i år å ligge på 1,6 prosent og øke kraftig til 2,4 prosent neste år.

Advarsler

Flere økonomer har tidligere vært bekymret for at regjeringen har faset inn for mye oljepenger for fort i økonomien.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har imidlertid forsvart seg med at det er riktig å bruke mye oljepenger i en tid hvor økonomien sliter i motvind. Det har norsk økonomi gjort i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet høsten 2014 og et samtidig fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel.

I regjeringens fire budsjetter har oljepengebruken økt fra 158,1 milliarder kroner i 2014 til nå altså over 220 milliarder kroner målt i 2017-priser.

Skal forhandle

Regjeringen skal nå ut i forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF for å få flertall for årets budsjett. Det er ventet at vårens samtaler vil bli enklere enn de svært langdryge forhandlingene før jul, som endte med budsjettenighet i tolvte time i desember.

Selv om ledigheten trolig er over toppen, er KrF opptatt av at det fortsatt blir satset på tiltak for unge arbeidsledige.

– Vi vil fortsatt se på om vi kan styrke lærlingtilskuddet, sa partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen til NTB i forkant.

Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik fremhevet før fremleggelsen bedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende, mer penger til videreutdanning av lærere og tiltak for rent hav som viktige saker for partiet.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.