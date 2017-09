Jimmy Kimmel angriper republikanernes helsereform

I tre kvelder på rad har Jimmy Kimmel advart seerne sine mot republikanernes helsereform.

NEW YORK (Nettavisen): De republikanske senatorene Lindsey Graham (Sør-Carolina) og Bill Cassidy (Louisiana) har fremmet et lovforslag som de håper vil erstatte Obamacare.

Det lovforslaget liker TV-stjernen Jimmy Kimmel dårlig. Hans sønn Billy ble født med en sjelden hjertefeil og måtte igjennom en operasjon bare tre dager etter sin fødsel i april. Han kommer også til å trenge to hjerteoperasjoner til.

- På grunn av dette, fant jeg ut at det er barn uten forsikring som befinner seg i samme situasjon. Jeg får ikke noe personlig ut av dette, sa Jimmy Kimmel i sin åpningsmonolog i «Jimmy Kimmel Live» på TV-kanalen ABC onsdag.

Han har engasjert seg voldsomt i Republikanernes forsøk på å stemme igjennom en helsereform.

- Hvis barnet ditt kommer til å dø, bør det ikke bety noe hvor mye penger du tjener. Jeg tror det er noe alle kan være enige om, enten man er republikaner, demokrat eller noe annet, sa Kimmel i en følelsesladd monolog etter sønnens fødsel.

Den talen førte til at senator Bill Cassidy uttalte at han ikke ville støtte et lovforslag med mindre det «besto Jimmy Kimmel-testen». Dermed ble han invitert til Jimmy Kimmel Live, der han gjentok løftet.

- Så slo han seg sammen med Lindsey Graham og skrev et lovforslag som definitivt ikke består den testen, sa Kimmel under åpningen av sitt talkshow natt til fredag norsk tid.

Kimmel mener at Cassidy løy ham opp i ansiktet.

Talkshowstjernen poengterer at lovforslaget fra Cassidy og Graham vil svekke beskyttelsen av mennesker som har allerede eksisterende sykdommer når de vil kjøpe helseforsikring og at det vil tillate forsikringsselskapene til å innføre et økonomisk tak på hvor mye de dekker.

Han responderte også på kritikk som har kommet etter de to foregående kveldenes program. Kimmel viste et klipp av senator John Kennedy som sa at «ingen vil forveksle Kimmel med en velrenommert helseekspert».

- Jeg spør hvorfor folk som deg ikke hører på de ekte ekspertene, som dem i den amerikanske medisinforeningen, kontret Kimmel.

The Washington Post har i en analyse konkludert med at Kimmel forstår konsekvensene av lovforslaget bedre enn Cassidy og Graham gjør selv.

Det anslås at lovforslaget til Cassidy og Graham vil føre til at ytterligere 30 millioner amerikanere vil ende opp uten helseforsikring.

