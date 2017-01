Joe Biden: - Valg i Europa vil bli rammet av russiske hackere

ANNONSE

Hackere fra Russland blandet seg inn i USA-valget i november 2016.

I sin avslutningstale i Davos, minnet USAs viserpresident Joe Biden om at dette kan skje i Europa også.

- Det er ikke bare USA som har vært målet, vi har sett de samme type angrep før ogå, og med tanke på at mange land i Europa står foran valg i 2017, kan vi regne med nye angrep fra russiske hackere for å forsudle demokratiske prosesser, sa Biden, ifølge CNN.



Biden, som kun har 48 timer igjen som USAs visepresident, hevdet at Russland vil forsøke å påvirke kommende europeiske valg med ett mål for øye: Å bryte ned den liberale verdensordenen.

Aarebrot: - Ikke urimelig å tro

Valgforsker og professor Frank Aarebrot sier dette slett ikke er urimelig.

- Hvis amerikanerne er overbevist om at russerne har hacket deres valg, er det ingen grunn til å tro at de har en annen strategi i Europa, rettet mot dem som har vært kritiske og støttet sanskjoner mot Russlandd, sier Aarebrot til Nettavisen.

På den måten vil hackerne utnytte Wikileaks for alt det er verdt, tror Aarebrot.

- Biden mener regjeringspartier i både Frankrike, Nederland og Tyskland er utsatt.

- Hva med Norge og vårt valg 11. september?

- Her er vi trygge. Det er samme ulla for Russland om Høyre eller Arbeiderpartiet vinner valget, de er nokså like, så det gjør ingen forskjell om Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg styrer.

Biden: - Det vil skje igjen

For å underbygge påstanden pekte han både på Russlands militære innblanding i Ukraina og hackingen under valgkampen i USA, som Russland har fått skylden for.

– Det vil skje igjen. Det lover jeg dere, sa Biden til politikere og næringslivsledere som deltar på møtet i den sveitsiske alpebyen.

HELE programmet for Davos-møtet 17-20 januar finner du her.

Han mener USA og Europa må stå sammen for å beskytte liberale verdier, et samarbeid som ikke minst sikres gjennom det felles engasjementet i NATO.

Professor Frank Aarebrot tror ikke russerne bryr seg om Norge.

– Det er samme nasjonalistiske tanker nå som stengte land inne før andre verdenskrig. Å stenge porten og bygge murer gir falsk trygghet. Under president Putin har frykten for dette blitt sterkere, sa Biden.

Han anklager Putin for å ville bruke «alle tilgjengelige midler» til å så splittelse mellom vestlige land.

– Verden står overfor en stor usikkerhet. Men jeg tenker ikke på maktskiftet i mitt hjemland. Det handler like mye om båndene som knyttes mellom verdens land, sa Biden.