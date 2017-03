John Fredriksen kjøper skip for 3,5 milliarder

ANNONSE

John Fredriksens rederi Golden Ocean Group (GOGL) kjøper 16 moderne tørrlastskip for 3,5 milliarder kroner med oppgjør i aksjer og overtak av gjeld.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Skipene har en verdi på 3,5 milliarder kroner, og den største delen av oppkjøpet er at John Fredriksens selskap overtar gjelden på 2,4 milliarder kroner.

I tillegg ustedes 18 millioner aksjer i Golden Ocean, med en verdi på rundt 1,1 milliarder kroner.

Golden Ocean Group har for øvrig gått sterkt på børsen i de siste tre månedene, noe grafen under viser.



John Fredriksens store oppkjøp kommer samme dag som aksjestrateg Peter Hermanrud stod frem i Dagens Næringsliv med en spådom at aksjekursen i tørrlastrederiene kan fordobles.

- Du kan kjøpe fem år gamle skip for bare 60 prosent av det det koster å bygge nytt, da blir det ikke mange som velger å bygge nye skip, sa Hermanrud til avisen.

- Jeg er veldig bull på tørrlast fremover, det ser helt åpenbart ut, mener Hermanrud, og peker spesielt på at global økonomi går bra, slik at det etterspørres shippingtjenester.