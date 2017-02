GODE TIDER: Cecilie Fredriksen og faren John Fredriksen skryter av jobben som lederne i Fredriksen-systemet har gjort. Frontline overbeviste med sine resultater og var tirsdag ettermiddag opp fem prosent på Oslo Børs. Foto: Paul Weaver (nabilder.no)

John Fredriksen og hans to døtre har trolig rundt 60 milliarder kroner i frie midler

Cecilie Fredriksen sier til DN at de siste årene har vært krevende, men at en nå ser muligheter for å gjøre gunstige oppkjøp.