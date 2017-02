ANNONSE

Tirsdag omtalte Nettavisen at Seadrill har gått fra å være John Fredriksens viktigste eierandel til hans største mareritt.

På to og et halvt år har aksjen gått ned med 92 prosent.

Tirsdag offentliggjorde selskapet en skisse til en svært omfattende refinansieringsplan for det gjeldstyngede selskapet tirsdag morgen.

Onsdag kveld melder Dagens Næringsliv (krever abonnement) at riggselskapet Seadrill skylder 116 milliarder kroner i gjeld og forpliktelser, og kan bli en av historiens største konkurser.

Avisen skriver at det samlet viser seg at Seadrill skylder drøyt 14 milliarder dollar til ulike kreditorer, hvorav over åtte milliarder dollar er pantegjeld.

Med 116 millioner kroner i forpliktelser plasserer det Seadrill på 31. plass over historiens største konkurser globalt, dersom selskapet går under.

I et intervju med DN (krever abonnement) tirsdag uttalte toppsjef Per Wullf at de kommer til å søke konkursbeskyttelse.

- Hvis vi ikke får en deal gjennom forhandlinger, er det veien å gå. Hvis vi ikke får alle til å flytte på seg, må vi refinansiere ved hjelp av retten, sa han til avisen.