John Fredriksen snakket Gener8 Maritime rett opp på børsen

Det amerikanske tankselskapet Gener8 Maritime steg på sitt meste over tre prosent på Nasdaq-børsen i USA tirsdag, etter at John Fredriksen sa at han er på jakt etter et nytt oppkjøpsmål.

Fredriksen ble intervjuet av den amerikanske avisen Wall Street Journal, hvor han medga at tankselskapet hans Frontline trolig vil avblåse forsøket på å kjøpe konkurrenten DHT.

I stedet har han satt sine øyne på et annet selskap med 20 veldig store råoljetankere (VLCC) i flåten.

– DHT vil være veldig vanskelig. Vi ser på et annen mulig oppkjøp, sier Fredriksen til WSJ.

Fredriksen navngir ikke navnet, mens ifølge Dow Jones Newswire skal det være snakk om Gener8 Martime, et amerikansk tankselskap, og en av Frontlines fremste konkurrenter.

FØR I VÆRET: Gener8-aksjen gikk rett i været rundt 20.30 norsk tid i går.

Etter at saken ble publisert, skjøt aksjen til Gener8 umiddelbart opp over tre prosent. Deretter falt aksjen noe tilbake, men endte likevel opp godt over nivået før uttalelsene til Fredriksen ble kjent.

Frontline har i løpet av året lagt inn flere bud på DHT, men styret og legelsne har kjempet hardt imot, og det har vært tøffe ordkrig fra begge parter.

