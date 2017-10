John Fredriksen tar en stor jafs av Sparebank1 Nord-Norge

Investerer for 100 millioner i den lokale sparebanken.

John Fredriksen er blitt den åttende største eieren i Sparebank 1 Nord-Norge. Kjøpet er på nær 1,8 millioner egenkapitalbevis, gjennom selskapet Geveran Trading ltd.

Det skriver Nord24.

Fredriksen skal ha betalt godt over 100 millioner kroner for posten på nøyaktig 1.793.280 egenkapitalbevis.

- Vi synes det er et bevis på at vi gjør noe riktig. Jeg skal ikke si at vi føler oss beæret – men når investorer på det nivået kaster sine øyne på oss er det et tegn på at vi har gjort noe rett. Det har vært en god reise for våre eiere. Vi merker stor interesse - både nasjonalt og fra utlandet. John Fredriksens kjøp bekrefter dette. Vi synes selvsagt det er bra, og et signal om at det vi får til her i nord blir lagt merke til, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge til nettstedet.

Fredriksen er Norges suverent rikeste med en formue på 92 milliarder kroner, selv om han av skattemessige grunner nå er kypriotisk statsborger.

Fredriksen bygget opp sin formue innen tank- og shipping, men har de siste tiårene utvidet horisonten til å inkludere andre, mindre sykliske bransjer, som sjømat, eiendom og nå altså sparebanker.

