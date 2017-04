John Fredriksens Frontline går til sak mot DHT Holding

ANNONSE

John Fredriksen-dominerte Frontline Ltd. la tidligere i år frem to bud på tankrederiet DHT Holdings. Kombinasjonen ville gjort til Frontline til verdens klart største tankrederi.

Budene ble avvist, samtidig som en annen konkurrent, Andreas Sohmen-Paos BW Group, gjorde en avtale om å kjøpe en stor aksjepost i DHT. Dermed ville et oppkjøp bli Frontline i realiteten umulig.

Fredriksen-selskap vil overta konkurrent

DHT Holding vil ikke bli overtatt av Fredriksens Frontline

Lagt inn tre bud

Nå varsler Frontline søksmål mot BW og DHT for å tvinge eierne til forhandlingsbordet, melder Tradewinds onsdag ettermiddag, gjengitt av Dagens Næringsliv.

Frontline avleverte tirsdag et søksmål overfor New Yorks høyesterett, samme dag som selskapet gjorde et tredje forsøk på å få kontroll over DHT, ifølge Tradewinds.

John Fredriksen og hans to døtre har trolig rundt 60 milliarder kroner i frie midler

- Irregulær og upassende

I rettspapirene fremgår det at det Frontline siste tilbud vil gi aksjonærene en premie på 16,7 prosent over dagens aksjekurs, men at DHT-styret igjen har forhindret tilbudet å nå aksjonærene. Tilbudet skal være på 0,8 Frontline-aksjer per DHT-aksjer, fremgår det.

«Styret har satt opp en rekke forsvarsverk som effektivt forhindrer DHTs aksjonærer fra til og med å vurdere Frontlines foreslåtte tilbud», skriver Frontlines advokater i advokatfirmaet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, ifølge Tradewinds.

Slik forklarer Fredriksen Seadrill-kollapsen

«Samtidig har DHT inngått en høyst irregulær og upassende transaksjon med BW der BW vil bli selskapets dominerende aksjonær«, heter det. Frontline ber domstolen i New York om en midlertidig forføyning, som vil blokkere en avtale mellom DHT og BW Group der DHT overtar BWs 11 supertankere i bytte mot en eierandel på 33,5 prosent. Heftig avvist Frontlines tidligere oppkjøpsforsøk av DHT har blitt avvist i harde ordelag fra ledelsen i DHT. Styreleder i DHT, Erik Lind, sa i en kommentar i anledning oppkjøpet at forslaget fra Frontline betydelig undervurderer DHT. - Dette er et opportunistisk forsøk på å kjøpe selskapet på et lavpunkt i syklusen, sier Lind i en melding. DHT-styret mener også at selskapet vil generere betydelig mer verdier til selskapets aksjonærer som et selvstendig selskap.

