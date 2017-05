Jonas Gahr Støre får støtte fra uventet hold

ANNONSE

Det var 16. mai at Dagbladet publiserte en sak om Ap-leder Jonas Gahr Støre som blir knyttet til et større boligprosjekt i Oslo der også milliardæren Stein Erik Hagen og investorene Celina Midelfart og Torgeir Mjør Grimsrud er med.

I en lederartikkel blir Støre kritisert for boligprosjekt investeringen, og det blir sagt at at det som er lovlig, ikke automatisk er klokt eller etisk forsvarlig.

«Professor Frank Aarebrot treffer godt når han sier at folk som Støre bør holde seg unna forretningsprosjekter og virksomhet som krever offentlig løyve eller politiske vedtak. Selv om ting foregår helt etter boka, kan det lett skapes inntrykk av kameraderi.» heter det i lederartikkelen.

Suppe på spiker



Nå reagerer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Facebook, og forstår lite av kritikken som er rettet mot AP lederen.

- Dette er suppe på en spiker fra Dagbladet. Ja, vi vet at Jonas Gahr Støre er rik, men her har Dagbladet laget en stor sak av at han investerer i noe som er lovlig, ønsket og bra for byen, nemlig boliger, skriver Røe Isaksen og legger til:

- Hvis han hadde investert i gambling, porno og røyk markedsført mot barn, DA ville det vært en sak.

Ikke ofte vi opplever



I kommentarfeltet under innlegget til Røe Isaksen ser det ut til at folk synes det er forfriskende med politikere som står opp, også for en politisk motstander.

«Veldig bra at en politiker faktisk kan si noe positivt om en politisk motstander. Det er ikke så ofte vi opplever. Når hørte du sist en politiker i en debatt si: Ja den saken løste dere på en fin måte, hadde vi sittet i posisjon skulle vi nok gjort det på tilsvarende måte.»

«Torbjørn Røe Isaksen! I dag viser du haldningar som er ein statsmann verdig. Bra.»

« Det du gjør her Mr Røe Isaksen, det ønsker vi å se mer av hos norske politikere!»