Jubeltall for SAS - fordobler resultat

Tjener en milliard mer enn i fjor.

SAS leverer knalltall i tredje kvartal og fordoblet resultatet før skatt sammenliknet med samme kvartal året før.

Flyselskapet tjente 1,97 milliarder svenske kroner før skatt i de tre månedene mai, juni og juli, mot 1,04 milliarder i 2016.

Selskapets omsetning var på 12,2 milliarder kroner, en bedring fra 11,1 milliarder i 2016.

Både omsetning og resultat overgår analytikernes forventninger.

- Høyere inntekter bidro til den markante resultatforbedringen i kvartalet. Utviklingen oppmuntrer oss til å fortsette vårt forbedringsarbeid for å møte global konkurranse, og omskiftelig omverden og skape plass for nødvendige fremtidige investeringer i virksomheten, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS i en melding.

Knalltallene gjør at flyselskapet, som har de de tre skandinaviske statene som hovedaksjonærer, kan oppjustere forventningene sine for regnskapsåret 2016/2017. SAS venter nå at resultatet før skatt og engangsposter skal bli høyere enn tidligere regnskapsår, så lenge ingenting uforutsett oppstår.

