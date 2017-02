ANNONSE

Statoil er mest omsatt og dagens vinner blant de mest omsatte med en vekst på 2,7 prosent. Marine Harvest følger etter på andreplass på omsetningslisten og oppdrettsselskapet stiger med 1,8 prosent.

Les også: Veireno er konkurs

Blant de øvrige store selskapene er det kun Yara som faller, med en nedgang på 0,7 prosent. Ellers er det bare svarte tall. Telenor stiger 1 prosent, Norsk Hydro 1,3 prosent. Norwegian er det tiende mest omsatte selskapet og stiger 3,6 prosent. PGS er opp 4,1 prosent, mens DNO stiger 6 prosent, men omsetningen er bare 70 millioner kroner.

Blant de toneangivende indeksene i Europa stiger DAX 30 i Frankfurt med 1,3 prosent. CAC 40 i Paris er opp 0,6 prosent og FTSE 100 i London står på stedet hvil.

Oljeprisene er tirsdag på sitt høyeste nivå siden sommeren 2015. Et fat nordsjøolje omsettes for 56,9 dollar fatet på spotmarkedet, mens et fat amerikansk lettolje omsettes for 54,5 dollar. (©NTB)

Les også: LO: Uaktuelt med ny reallønnsnedgang