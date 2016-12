ANNONSE

Flyplassen stengte klokken 15 julaften og åpner ikke igjen for normal trafikk før klokken 11 første juledag.

Grunnen til stengningen er at det skal gjennomføres en omfattende testing i forbindelse med det store utbyggingsprosjektet på flyplassen.

– Vi tester at alle nødsystemene fungerer etter at vi har bygget ut Oslo lufthavn for 14 milliarder kroner, sier flyplassdirektør Øyvind Hasaas til NRK.

- Julaften etter klokken 15 er den tiden på året da færrest passasjerer benytter Oslo lufthavn. Derfor har vi valgt dette tidspunktet til denne testen, sa prosjektleder hans Petter Stensjøen tidligere i desember.

Oslo lufthavn opplyser på sine nettsider at det åpnes for innsjekk klokken 7 første juledag.

En vanlig dag er det rundt 70.000 passasjerer som reiser fra og til Gardermoen, mens det på julaften og 1. juledag normalt er 12.000 reisende daglig. Det er ingen flyselksap som har oppsatt rute i det gitte tidsrommet.

120 personer fra forskjellige selskaper skal delta i testingen. (©NTB)