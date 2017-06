ANNONSE

– Dette er verdier som er så nært knyttet til det norske folk og kommende generasjoner, at jeg vil føle meg mest komfortabel med å beholde den organiseringen vi har i dag. Du øker risikoen for å få fremtidige beslutninger som gjør det lettere å gi slipp på fondet og åpne opp for private, sier jusprofessor Graver ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv.

Tidligere denne uken foreslo Sentralbanklovutvalget at Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, bør forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.

Les egen sak her: Utvalg foreslår at oljefondet forvaltes utenfor Norges Bank

– Hvis en legger Oljefondet utenfor Norges Bank, begrenser det Stortingets kontroll med fondet, fordi en må forholde seg til regler for selskaper. Statsråden kan ikke styre direkte, sier Graver.

Han frykter at det da vil bli kort vei til å åpne døren for private investorer og at en ny organisering kan skape unødvendige konflikter mellom fondet og statsforvaltningen.