Kabinpersonell på Norwegian-fly i USA får tariffavtale

Det er datterselskapet OSM Aviation Short Haul U.S som har inngått en femårig tariffavtale med International Association og Machinists and Aerospace Workers i USA (IAM).

Avtalen gjelder for kabinpersonell som er ansatt på basene ved Stewart International Airport i Orange County i delstaten New York og ved T.F. Green Airport i Warwick i delstaten Rhode Island.

Norwegian er i ferd med å bygge opp sin kortdistansesatsing med de nye Boeing 737 Max-maskiner på disse flyplassene, og OSM Aviation har ansvar for å bemanne flyene med kvalifiserte kabinansatte og piloter.

– Vi ønsker et godt forhold til våre ansatte, og derfor har vi også avtaler med fagforeningene slik at vi kan tilby ryddige arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser i de landene der vi er representert. Derfor er vi glad for at vi nå har nok en tariffavtale på plass, sier administrerende direktør Espen Høiby i OSM Aviation.

Avtalen er en naturlig konsekvens av avtalen selskapet inngikk med Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) tidligere i år. Den tilrettelegger for avtaler med fagforeningene i landene der bemanningsselskapet er representert.

OSM Aviation har over 3.000 ansatte i 18 land. Selskapet er i gang med å rekruttere nye arbeidere ved Stewart og T.F. Green, og antar å ha rundt 60 ansatte ved hver base i første omgang.

OSM Aviation forhandler også med de kabinansattes fagforening NCCA i USA om en tariffavtale for de kabinansatte på de øvrige langdistanseoperasjonene i USA.