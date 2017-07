Kommunene har fått inn mer formueskatt enn tidligere.

Til tross for redusert skattesats og økte fradrag, har innbetalt formueskatt under Solberg-regjeringen så langt kun falt med 1,5 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.



I tillegg viser tall fra KS at kommunene mottok 10,6 milliarder kroner i formueskatt i 2015, da skattesatsen ble satt ned. Det er en milliard mer enn de mottok i 2014.

Forsker Rolf Aaberge ved Statistisk sentralbyrå (SSB), tror det skyldes én ting:

– Stadig økende formuer kan være en grunn til at total inntekt fra formuesskatten ikke har falt så mye, til tross for redusert skattesats og økte fradrag, sier Aaberge til DN.

Den tidelen av befolkningen med høyest inntekt har nemlig hatt en økning i netto formue på 23 prosent fra 2013 til 2015. Aaberge påpeker imidlertid at det er store avvik i tallgrunnlaget for å beregne formue som grunnlag for skatt.

Høyre har etter landsmøtet i mars vært tydelig på at de ønsker å fjerne formueskatten helt på sikt, men først når de har fått i gang en ordning som gjør at alle betaler skatt. Finanspolitisk talsmann i høyre, Svein Flåtten, synes Høyre og regjeringen har fått til mye «ut fra omstendighetene til nå».

- Det kan tenkes at økte formuer forklarer at formuesskatteinntekten ikke har falt mer. Men for øvrig må jeg se mer på disse tallene, sier Flåtten.

