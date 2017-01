Kampfiksing-tiltalt: - Opptaket var useriøst

ANNONSE

Hovedbeviset til påtalemyndigheten i kampfiksingssaken er et lydopptak der Formose Pape Mendy skal innrømme kampfiksing.

- Det var tull, sier den tidligere Follo-spilleren.

Mendy skulle starte forklaringen sin på åpningsdagen av ankebehandlingen i lagmannsretten, men på grunn av sykdom fikk fotballspilleren vente til dag to.

Et lydopptak hvor Mendy snakker med flere andre og hvor det går fram at spillerne skal ha mottatt penger for kampfiksing den aktuelle helgen i juni 2012, var hovedbeviset i saken i tingretten. Det ble også avspilt for juryen i lagmannsretten onsdag.

- Jeg og mine kompiser er på opptaket. Vi snakket piss om kampfiksing og hvordan man tjener penger på det. Opptaket er useriøst. Jeg latet som om jeg hadde vært med på kampfiksing, sa Mendy.

I lydopptaket kommer det fram at Mendy «var blitt lovet 70.000, men bare hadde fått 30.000»

- Jeg har ikke fått noe penger, sa den tiltalte.

Dårlig form

Fotballspilleren har vært influensasyk siden før nyttår, og aktor Asbjørg Lykkjen måtte ta seg god tid med spørsmålene onsdag slik at den tiltalte kunne få hostet og snytt seg ferdig.

- Jeg har aldri fått tilbud eller takket ja til å være med på kampfiksing. Jeg har ikke hørt snakk om det heller, sa Mendy i retten onsdag.

- Første gangen jeg hørte om det, var da Follo innkalte til et møte og sa at kampen vår mot Østsiden var fikset. Dagen etter sto det i mediene, la han til.

Mendy forklarte også at han hadde avgitt gal forklaring i sitt andre og tredje avhør, der han hevdet at han faktisk hadde mottatt et tilbud om kampfiksing, men takket nei.

- Jeg trodde det kunne hjelpe meg ut av saken. Det var løgn. Jeg hadde sittet hjemme i åtte eller ni måneder siden jeg ble suspendert etter det første avhøret. Jeg skulle bli pappa, og var deprimert. Jeg trodde det var det lureste for å renvaske meg.

Sverige-tur

Stridens kjerne i kampfiksingssaken er kampene Østsiden – Follo og Frigg – Asker, som begge ble spilt 24. juni 2012. Politiet mener kampene har blitt fikset, mens spillerne selv mener de er uskyldige. Det gjentok også samtlige for lagmannsretten tirsdag.

Fem dager forut for kampen mot Østsiden var Mendy, Saif Haydar Jafar, Drin Shala, alle Follo-spillere, sammen med Asker-spiller Alban Shipshani i Uddevalla, Sverige.

- Det var en helt vanlig dag. Vi trente, og på vei hjem spurte Drin om jeg ville være med til Sverige. Jeg kjøpte snus, og så så vi på en EM-kamp, Frankrike mot Sverige på en restaurant, der kompiser av Alban kom for å hilse på ham. Jeg snakket ikke med dem. Vi kjørte hjem etterpå, forklarte Mendy.

I likhet med under saken i tingretten slet han med å huske detaljer rundt Sverige-turen og mange andre ting som aktor spurte om.

Mendy ble dømt til seks måneders fengsel for grovt bedrageri i tingretten. Han anket på stedet. Det samme gjaldt Shipshani og Shala, som ble dømt til åtte måneder i fengsel. Jafar og Fredrik Alexander Notice ble frikjent.

Den svenske 45-åringen, som er utpekt som en av bakmennene, fikk ett år og seks måneders fengsel og ble dømt til inndraging av 340.000 kroner. Den andre bakmannen, en norsk 35-åring, ble frikjent. Han ble ilagt en mindre bot for et annet forhold.

