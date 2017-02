Kan bli flyplasstreik i Bergen, Trondheim og Stavanger

ANNONSE

Riksmekleren berømmer partene i flyplass-meklingen for å ta ansvar for å finne løsninger, men med få timer igjen til fristen er det fortsatt fare for streik.

Fagforeningen Junit og NHO Luftfart møttes hos Riksmekleren klokken 10.00 lørdag formiddag.

Dersom de ikke klarer å bli enige om en avtale innen midnatt, går bakkeansatte ved flyplassene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø ut i streik fra søndag morgen.

- Det går litt fram og tilbake, og det kan skifte fra time til time om det ser ut til at vi kan få til noe eller ikke. Det er for tidlig å si, men det er alltid en mulighet for at vi ikke får det til, sier riksmekler Nils Dalseide til TV 2 snaut tre timer før fristens utløp.

Nesten 200 streikende

- Jeg vil gjerne berømme partene for at de begge to har tatt et stort ansvar for å lete etter løsninger. Det er flere ting som er oppe nå, og partene har signalisert at de ser muligheten for samarbeidsløsninger, fortsetter han.

- Jeg er forberedt på ei lang natt, og det tror jeg de også er, legger Dalseide til.

I underkant av 200 bakkeansatte tas ut i streik om det blir brudd i forhandlingene, men ifølge Avinor er det uklart hvordan flytrafikken blir påvirket. Ifølge Junit vil streiken påvirke både innsjekking, billettkontorer, utganger og administrasjon.

Til sammen er det varslet plassoppsigelse for snaut 500 ansatte ved norske flyplasser.

Junit organiserer ansatte hos blant annet Widerøe Ground Handling og SAS Ground Handling. Disse jobber med innsjekking og ombordstigning. NHO forhandler på vegne av en rekke arbeidsgivere som er omfattet av luftfartsavtalen.

Lønn og vilkår

Junit og NHO Luftfart startet forhandlingene i midten av 2016, men det framforhandlede oppgjøret ble stemt ned ved uravstemning i desember.

- Det har hele veien vært tøffe forhandlinger, og Junit har strukket seg langt i prosessen. Medlemmene som er berørt, har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers. Det er helt klart fra Junits side at medlemmene er lei stagnasjon, opplyser fagforeningen på sine nettsider.

Forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit opplyste til NTB forrige uke at det er uenighet om både lønn og arbeidsvilkår.

- Det gjelder spesielt de som tidligere var ansatt i SAS Ground Handling, som er solgt til Widerøe. De opplever at deres vilkår er blitt vesentlig dårligere etter overdragelsen, sa Ørberg.