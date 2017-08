Kan bli Norges høyeste bygg

Hvis Entra får gjennomslag for nye planer blir Posthuset i Oslo 131 meter høyt og landets høyeste bygg.

Børsnoterte Entra ønsker å utvide Postgirobygget fra 51.000 til ca. 76.000 kvadratmeter. Økningen skal komme ved ny bebyggelse over eksisterende forplass. Den nye bygningskroppen føyes inntil eksisterende. Hele bygningen, både eksisterende og ny, får nye fasader. Det skriver Estatenyheter mandag.

Tilbygget får varierende høyder opp til 131 meter. Dette medfører at bebyggelsen får 31 etasjer med bygningshøyder opp mot 123 meter.

Mellom eksisterende bygg og nytt tilbygg legges en smal «solskorstein» som går over denne høyden med 8 meter, dvs. opptil 131meter. Solskorsteinen over tak inneholder ikke arbeidsplasser, kun åpent areal for å skape frie luftstrømmer for gjenvinning av overskuddsvarme fra bygget.

I tillegg til bebyggelsen på 76.000 kvadratmeter, kan det etableres takterrasse med til sammen 1.760 kvadratmeter. I første underetasje foreslås det etablert 700 allment tilgjengelige parkeringsplasser for sykkel.

Hoveddelen av bygget vil bli benyttet til kontor, mens det i de nederste etasjene forutsettes forretninger med god kontakt med tilliggende og planlagt forretningsareal i nabobebyggelsen.

I forslag til fastsatt planprogram påpeker PBE blant annet at kriterier for vurdering av høyhus fra høyhusstrategien og områdeprogram Oslo S må legges til grunn. Dette for å synliggjøre konsekvenser for fjernvirkning i landskapet, viktige siktlinjer i byen og påvirkning av eksisterende og nye gater og byrom i området.

– Planforslaget vil med foreslåtte høyder opp mot 131 meter (inkludert 8 meter høy «solskorstein») overskride prinsippene satt i Høyhusutredningen og Oslo S områdeprogram. Høyhusbebyggelsens proporsjoner og samspill med øvrig bebyggelse, herunder den samlede virkningen av Oslo S og andre bebyggelsesplaner i nærområdet, må belyses som viktig utredningstema. Volum og høyder, herunder nær og fjernvirkning, må belyses, skriver PBE.

I dag ruver Nexanstårnet i Halden på toppen av listen over Norges høyeste bygg. Betongtårnet ble oppført i 1992 av Alcatel som en del av fabrikken for produksjon av pex-kabler. Opprinnelig var tårnet 100 meter høyt, men i 2010 ble det bygget på med 20 meter. Utbyggingen skjedde i regi av Nexans, som er den utskilte kabelvirksomheten fra Alcatel.

Med påbyggingen ble ikke bare Nexanstårnet 120 meter høyt, men også 3 meter høyere enn Oslo Plaza – eller Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, som det heter i dag.

