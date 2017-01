ANNONSE

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er av PR-byrådet Geelmuyden Kiese tildelt «Årets tåkepris» for 2016, skriver de i en pressemelding.

De mener hun fortjener prisen for verste tåkeprat for sine svar da hun ble intervjuet av VG om begrunnelsen for at hun mente det var trygt å sende asylsøkere som kom til Norge over grensen ved Storskog, tilbake til Russland.

Her er Listhaugs svar:

- Du sier dere anser Russland for å være et trygt land. Hva bygger du det på? - Det er de vurderingene vi har gjort.

- Hva bygger de på? - De bygger på de vurderingene som regjeringen har gjort. Og det skjedde i forbindelse med at vi laget denne instruksen.

- Men hva bygger de vurderingene på? - Ja, det er vurderingene vi har gjort.

- Men vurderingene kan ikke bygge på vurderingene…? - Det er på ulike, kan du si, innhentede fakta fra ulike deler av embetsverket, kan man vel kanskje si.

- Litt som Trump

Hans Geelmuyden, sjef i Geelmuyden Kiese, sammenligner Frp-statsråden litt med USAs ferske president, Donald Trump.

- I Sylvi Listhaug har vi fått en TRUMPsk tone i den politiske retorikken. Som utsagnet viser, er hun ikke alltid så nøyeregnende med fakta. Hun er litt som Trump, hard i klypene og ikke veldig faktabasert. Her har det norske postfaktuelle samfunn fått sin representant.

Det er fjerde gang prisen for «Årets tåkepris» deles ut. I fjor fikk Jonas Gahr Støre prisen for 2015.

I 2014 gikk prisen til prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng, og i 2013 gikk den til Grete Faremo.

