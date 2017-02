Karin Hindsbo blir ny direktør ved Nasjonalmuseet

ANNONSE

Hindsbo kommer fra stillingen som sjef ved Kunstmuseene i Bergen, KODE.

– Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste kulturinstitusjonene i Norden. Nå står vi foran museets mest spennende periode, på vei mot nytt bygg på Vestbanen i 2020. Her ligger en historisk satsing på kunst, og jeg gleder meg stort til å være med på å forme fremtidens nasjonalmuseum, sier Hindsbo.

Audun Ekchoff. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ti års erfaring som toppleder

Den nyansatte direktøren har en mastergrad i kunsthistorie fra Aarhus Universitet.

Med tre år som direktør ved KODE i Bergen og to år som direktør ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand har hun fem års erfaring som leder i norsk kulturliv.

Hun har i alt over ti års erfaring som toppleder, blant annet også som kunstfaglig leder ved Kunsthall Aarhus og leder for Den frie Udstillingsbygning i København.

Åpner i nytt bygg

I 2020 skal Nasjonalmuseet åpne i et helt nytt bygg, og det har knyttet seg stor spenning til hvem som ville bli ansatt i det som regnes som en av Norges viktigste lederstillinger innen kulturlivet.

Nåværende direktør, Audun Eckhoffs åremål går ut i mars.

Det vakte oppsikt da Nasjonalmuseets styre i fjor sommer la ut en pressemelding på sine nettsider der de skrev at de av "prinsipielle årsaker" hadde besluttet å utlyse stillingen som direktør.

Særlig vakte formuleringen "Styret ved Nasjonalmuseet håper på en god tilgang av søkere, inkludert nåværende direktør" reaksjoner.

Mange mente at ordlyden ga et inntrykk av at utlysningen var proforma og at styret i utgangspunktet ønsket at Eckhoff skulle fortsette, noe han kunne tenke seg. I den endelige stillingsannonsen ble den omstridte formuleringen fjernet.

- Et samlet styre enige

Det var 13 søkere, åtte menn og fem kvinner, til stillingen da søknadsfristen gikk ut i slutten av januar.

Ansettelseskomiteen besto av styreleder Linda Bernander Silseth, nestleder Jan Erik Knarbakk og ansattrepresentant Randi Godø.

– Å ansette en direktør for en ny åremålsperiode er styrets aller viktigste oppgave. Et samlet styre er enige i at Karin Hindsbo vil være den beste til å lede Nasjonalmuseet inn i en ny epoke, med samlokalisering av Norges største kunstsamling på Vestbanen, sier Silseth.