Kellyanne Conway bannlyst av «Morning Joe»

NEW YORK (Nettavisen): 1. juli 2016 ble Kellyanne Conway ansatt som talskvinne for Donald Trump. Da han vant presidentvalget og ble innsatt i Det hvite hus, fortsatte hun i den samme stillingen.

Nesten daglig har hun stilt opp på TV-kanaler for å diskutere Trumps politikk og svare på hans vegne.

Det har ikke gått helt smertefritt.

Alternative fakta

Conway skapte blant annet stor oppstandelse da hun under et intervju med Chuck Todd i «Meet The Press» på MSNBC brukte frasen «alternative fakta» for å forklare pressesjef Sean Spicers feilaktige påstand om at det var flere mennesker til stede under innsettelsen av Trump i januar enn under innsettelsen av Barack Obama åtte år tidligere.

Onsdag opplyste Mika Brzezinski fra det viktige talkshowet «Morning Joe» på MSNBC at Conway er uønsket som gjest hos dem.

- Vi vet med sikkerhet at hun forsøker å booke seg selv til dette talkshowet. Jeg går ikke med på det, for jeg tror ikke på falske nyheter eller informasjon som ikke er sann. Og det er … Hver gang jeg har sett henne på TV, er det noe galt, noe som er upresist eller ukorrekt, forklarte Brzezinski under onsdagens program.

CNN nektet tidligere denne måneden å la Conway slippe til på et av sine søndagsprogram. Da deres PR-avdeling tvitret dette, svarte Brzezinski at CNN «ikke er de første som gjør dette».

Onsdagens erklæring på direkte TV er imidlertid første gang et program offentliggjør at Conway er permanent bannlyst. Det er såpass oppsiktsvekkende at både The Washington Post og New York Daily News omtaler dette i egne artikler.

PROGRAMLEDERNE Mika Brzezinski og Joe Scarborough forklarer hvorfor Kellyanne Conway er uønsket i deres program «Morning Joe» på MSNBC.

Oppmerksomhetssøkende

Mika Brzezinskis medprogramleder Joe Scarborough beskrev Conway som en oppmerksomhetssøker som sender tekstmeldinger til TV-produsenter for å komme på TV så ofte som mulig, og la til at hennes største problem er at hun er uinformert.

- Hun er ikke i noen av de viktige møtene (i Det hvite hus, red.anm.). Hun går ut og booker seg selv ofte. Jeg tror ikke engang at hun sier noe som hun vet er usant. Hun bare finner på ting, bare for å komme seg på TV og bevise sin relevans, sa Scarborough.

Det tradisjonsrike humorprogrammet «Saturday Night Live» gjorde forrige lørdag et eget nummer på Kellyanne Conway, hvor hun ble fremstilt som desperat etter å få være gjest hos Jake Tapper i CNN. Det er altså omtrent det samme inntrykket programlederne i «Morning Joe» har av Trumps talskvinne.

Tirsdag gjestet hun tre forskjellige talkshow, ifølge CNN, hvor hun hevdet at det var general Michael Flynn som selv tok initiativ til å trekke seg fra stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Trump, mens pressesjef Sean Spicer noen timer senere understreket med all tydelighet at det var president Trump som ba Flynn om å trekke seg.