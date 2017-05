Kilder: Nordea flytter hovedkontoret fra Sverige

ANNONSE

Spørsmålet om flyttingen av hovedkontoret til Skandinavias største bankkonsern har vært et hett tema i flere måneder, skriver Svenska Dagbladet.

I februar la den svenske regjeringen fram et forslag til en avgiftsøkning. Måneden etter sa Nordeas styreformann Björn Wahlroos at regjeringens planer med stor sannsynlighet kunne føre til en flytting fra Stockholm. Årsaken var at avgiftsøkningen blant annet innebærer økte kostnader for banken på rundt fem milliarder kroner.

Ifølge avisas kilder skal beslutningen om flyttingen allerede være tatt, og det eneste som gjenstår er en formell beslutning i et styremøte 30. mai.

Rodney Alfvén i Nordea sier styret ikke har fattet noen offisiell beslutning, og at han ikke kan kommentere framtidige avgjørelser.

Svenska Dagbladet har ikke mer informasjon om hvor hovedkontoret flyttes til, men også det er ventet å bli klart 30. mai. Både København og Helsingfors nevnes som mulige nye plasseringer.

