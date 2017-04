ANNONSE

Før kinesiske Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010 hadde Norge 90 prosent markedsandel på fersk laks i Kina. I dag er andelen mellom to og tre prosent.

Nå er forholdet mellom de to landene bedre. Etter påske skal fiskeriminister Per Sandberg møte ministeren for det kinesiske Mattilsynet, skriver Dagens Næringsliv.

– Forhåpentlig kan mye av utfordringene med markeds­adgang i Kina være løst innen sommeren, sier Sigmund Bjørgo, fiskeriutsending for Norsk Sjømatråd i Kina, til avisen.

Leder Lise Rokkones i seksjon sjømat i Mattilsynet har allerede møtt myndighetene i Kina.

– Det var et veldig positivt møte og begge parter uttrykte glede over at forholdet mellom Kina og Norge er i ferd med å normaliseres. Partene ble enige om å jobbe videre og ha hyppige møter, sier hun til DN.