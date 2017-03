Kina har godkjent 38 søknader fra Trump

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Kina har gitt midlertidig godkjennelse av 38 nye varemerkesøknader fra Trump, melder The Associated Press.

Søknadene baner vei for at USAs president og hans familie kan utvikle en rekke forretninger i Kina, fra hotell og golfklubber til vaktselskap, skriver nyhetsbyrået.

Søknadene ble midlertidig godkjent 27. februar og mandag denne uka, altså etter at Trump inntok Det hvite hus som president i USA.

Dersom det ikke kommer motsigelser, vil varemerkene det er søkt om formelt bli registrert etter 90 dager. Alle unntatt tre er sendt inn i Donald Trumps eget navn.

The Associated Press har snakket med Dan Plane, direktør hos Simone IP Services, som er et konsulentfirma som spesialiserer seg på intellektuell eiendom. Plane forteller nyhetsbyrået at han aldri har sett så mange søknader bli godkjent så raskt.

- Dette er merkelig, sier Plane, som legger til at han vil bli «veldig, veldig overrasket» dersom dette ikke overvåkes av myndighetene fordi «dette er langt over en gjennomsnittlig varemerke-saksbehandlers lønnstrinn».

ADVOKAT DAN PLANE stusser over hvor raskt søknadene til Donald Trump er blitt godkjent.

- Alle amerikanere bør være dypt bekymret over denne enorme utvidelsen av president Trumps forbindelser til Kina, sier Norman Eisen, som var den ledende etikkadvokaten i Det hvite hus under president Barack Obama.

Det samme budskapet kommer Richard Painter med. Painter hadde samme stilling i Det hvite hus under president George W. Bush.

- Med så mange varemerkegodkjennelser på så kort tid, kommer spørsmålet om hvorvidt det er en fordelaktig behandling av minst noen av dem, sier Painter til The Associated Press.

Både Eisen og Painter er involvert i et søksmål mot Trump, der de hevder at hans utenlandske forretningsinteresser bryter med den amerikanske grunnloven. Trump mener at søksmålet er «helt grunnløst».