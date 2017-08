Kinesisk selskap vil ansette 180 nye norske riggarbeidere

Det kinesiske riggselskapet COSL Drilling skal ansette 250 riggarbeidere. Om lag 180 av dem skal ansettes i Norge, resten i Storbritannia.

I juli meldte selskapet at de har sikret kontrakter for de to riggene COSL Innovator og COSL Pioneer, skriver E24. De nye ansatte skal være på plass rundt årsskiftet.

– Etter at vi har vært gjennom en svært tøff periode, er det en stor glede å kunne oppbemanne våre moderne og effektive rigger. Det blir godt å få riggene og mannskapet ut på havet igjen, der de hører hjemme, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe, i en uttalelse.

Det lysner

Nyansettelsene markeres med et besøk fra blant andre olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) på CCB-basen på Ågotnes i Hordaland, hvor de to riggene har ligget i opplag.

Søviknes sier til E24 at nyheten viser at det «også lysner i riggsegmentet», selv om det fortsatt er tøft for mange.

Statoil terminerte i mars i fjor kontrakten med COSL Innovator på Troll-feltet, etter at en mann omkom 30. desember 2015 da en 30 meter høy bølge traff boligkvarteret på riggen. COSL gikk til sak mot Statoil, og den rettslige prosessen pågår fortsatt.

230 mistet jobben

230 personer mistet jobben etter riggoppsigelsen. Totalt har 400 personer mistet jobben i selskapet i løpet av nedgangsperioden, ifølge Sysla. Flere av dem får nå tilbud om å komme tilbake.

– Vi har hatt dialog med disse underveis. 220 av dem som sist ble sagt opp, har sagt at de gjerne vil komme tilbake nå. Det betyr at vi har gjort noe riktig, sier Arnesen.

(©NTB)

