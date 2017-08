Kiwi kaster ut populære Tine-produkter

Stemningen surner mellom Tine og Norgesgruppen.

Norgesgruppen-eide Kiwi kaster ut flere populære meieriprodukter. Tines 1,75-liters lettmelk er byttet ut til fordel for Q-lettmelk.

Lavpriskjeden har også kvittet seg med juicedrikker fra Tine, blant annet Sunnivas appelsinjuice 1,75 liter.

Produktene som nå er ute av Kiwi står for flere hundre millioner kroner i omsetning.

– Tines lettmelk er det eneste melkeproduktet som har hatt vekst i norsk dagligvare de senere årene, som del av økt forbruk av lettere melk. Hvorfor Kiwi valgte å ta ut denne artikkelen må nesten kjeden selv svare for, skriver kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine i en e-post til Nettavisen.

I tillegg til lettmelken, har Kiwi også sendt Tine Kremfløte 0,7 liter på dør.

– Vi får stadig tilbakemeldinger fra forbrukere som ikke finner det mest populære melkeproduktet vårt i Kiwi-butikkene og det er jo synd for dem. Vi oppfordrer derfor kundene som savner den grønne lettmelken på 1,75 liter til å etterspørre produktet på Kiwi slik at de kanskje kommer tilbake i hyllene, fortsetter Galtung i Tine.

Tidligere denne uken ble det kjent at Norgesgruppen fortsetter å øke sin markedsandel i norsk dagligvarehandel.

BLE KASTET UT: Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine oppfordrer kundene til be Kiwi snu.

Siden 2011 har matvaregiganten gått fra 37,4 prosent til 43,2 prosent ved utgangen av juni 2017.

– Av plasshensyn kan vi ikke ha alle produkter fra alle leverandører inne. Vi valgte å bytte ut 1,75 liter lettmelk, fordi vi fikk et bedre tilbud fra Q-meieriene. Totalt har vi økt salg på melk til stor glede for våre leverandører, skriver konserndirektør Per Roskifte i Norgegruppen i en E-post til Nettavisen.

Han forteller at det de siste årene har det skjedd en utvikling innenfor meieriprodukter, med nye leverandører som Q-meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet.

– Vi er glade for konkurranse i denne varegruppen, som i alle andre varegrupper. Konkurranse bidrar til innovasjon og nyskapning, og det kommer kundene til gode, skriver Roskifte, som altså har 43,2 prosent av det norske dagligvaremarkedet.

Vil ikke overlate distribusjonen til Norgesgruppen



Og Norgesgruppen vil ha mer av markedet. I dag distribuerer Tine selv sine produkter til dagligvarekjedene. Denne delen vil også Norgesgruppen ha en bit av.

– Distribusjon er vår kjernevirksomhet og vi er naturlig nok opptatt av økt effektivitet og lavere utslipp i vår virksomhet. Vi har derfor ønske om å videreutvikle samarbeidet med våre leverandører på distribusjon – dette gjelder også Tine, skriver konserndirektøren i Norgesgruppen.

FIKK ET BEDRE TILBUD: Konserndirektør Per Roskifte i Norgegruppenkaster ut TIne-produkter.

Tine ønsker ikke å gi fra seg distribusjonen sin. Norgesgruppen sin løsning vil bli dårligere, slår meierigiganten fast.

– Det korte og tydelige svaret er at det vil eventuelt bidra til en mindre miljøvennlig distribusjon av mat i Norge, i og med at Tine har kort vei fra våre 31 meierier til alle de tre kjedenes butikker over hele Norge. Tine kjører til alle butikker, ikke bare én kjede. Derfor har vi ingen planer om å overlate distribusjonen til noen andre, skriver Lars Galtung i Tine.

Tine tror politikere gir kjedene mer makt



Tine er bekymret for at måten meieriene får tilskud fra staten, bidrar til at de store matvarekjedene får mer makt.

– Vi håper politikerne registrerer at konkurransen er betydelig og kraftfull. Samtidig er det slik at myndighetene «kjøper» meierikonkurranse ved at det er brukt over 1,2 milliarder kroner i støtte fra forbrukeravgifter til distribusjonstilskudd og annen støtte de senere år, fortsetter Galtung.

Kommunikasjonsdirektøren understreker at Tine ikke er imot å gi støtte til konkurrentene, men distribusjonstilskuddet krever at en dokumenterer høyere distribusjonskostnader enn Tine.

– Det kan dermed dempe motivasjonen for egne, effektive distribusjonsløsninger fordi aktører får tilskudd hvis man kan dokumentere høyere kostnader enn Tine. Dermed skal vi ikke se bort fra at myndighetenes tiltak bidrar like mye til en subsidiering av kjededistribusjon, ergo enda mer kjedemakt. Det bør være noe å tenke på for en konkurranseorientert regjering, skriver direktøren.

