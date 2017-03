Kiwi lanserer mindre smågodt-poser

ANNONSE

- Dagens smågodtpose rommer 1,5 kilo godteri, og det mener vi er for mye. I KIWI jobber vi hele tiden for å gjøre det enklere å velge sunt. Derfor lanserer vi flere nye tiltak for å redusere salg av sukkerholdige varer, og ett av dem er nye, mindre smågodtposer, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkø i en pressemelding.

Dagens smågodtposer skal fjernes fra hyllene, og størrelsen på smågodtposene reduseres med rundt 62 prosent. Mandag la butikkjeden frem rapporten «Sunn økonomi», der det lanseres flere nye sunnhetstiltak.

Aldri priskrig



KIWI lover også at de aldri skal starte en priskrig på smågodt.

Kjeden har også et uttalt mål om å kutte innholdet av sukker i varene de selger med 10 prosent frem til 2020.

– Totalt skal vi kutte 430 tonn sukker årlig. Det tilsvarer 172 millioner sukkerbiter i året. De første tiltakene er allerede innført. Vi har redusert sukker i First Price-brus med fem prosent, og First Price-saft med 30 prosent. Samtidig lanserer vi sukkerfrie alternativer som First Price Fruktbrus og Appelsinbrus, sier Bjørkøy.

For småbarn



KIWI lanserer også en helt ny serie med bleier og småbarnsprodukter, kalt LilleGo’-serien.

– Småbarnsfamilier er en av våre viktigste målgrupper, og vi er glade for å kunne tilby dem produkter av topp kvalitet til en god pris. LilleGo’ skal gjøre stas på hverdagsøyeblikkene mellom foreldre og barn, sier Tron Eggen, Markedssjef i KIWI.

Serien består blant annet avav bleier og våtservietter, smoothies, frukt og tilbehør som matskål med skje, smekke og bitering.