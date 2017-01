Kiwi svarer Rema: Dobler bonusen på frukt og grønt til 15 prosent

ANNONSE

Etter at Rema og Coop Extra har økt sine rabattordninger onsdag, svarer nå også Kiwi med å øke sin rabatt på fersk frukt og grønt.

- Aller først vil vi ønske Rema velkommen etter. Fordelsprogram er noe vi i Kiwi har drevet med i 20 år allerede, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, til Nettavisen.

Aakvag Arvin forteller at det er nøykatig ett år siden Kiwis fordelsprogram kalt Kiwi Pluss ble lansert, og at det derfor nå passer bra å øke rabatten på fersk frukt og grønt fra 7,5 prosent til 15 prosent.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Variert kosthold



Samtidig velger kjeden å beholde ordningen med ett prosent Trumf-bonus på alle varer.

Det betyr at Kiwi ikke kommer med en egen variant av Remas ti prosent rabatt på kjedens ti mest populære varer.

- Vi mener at det er mer lønnsomt for våre kunder med ett prosent rabatt på alle våre 4500 varer, enn ti prosent rabatt på noen utvalgte varer, sier Aakvaag Arvin.

- Samtidig er det viktig for oss i Kiwi å inspirere til et variert kosthold. Det legger vår ordning til rette for, fortsetter hun.

Nettavisen kunne tidligere onsdag fortelle at Rema innfører ti prosent rabatt på kjedens ti mest populære varer. I tillegg innfører kjeden ti prosent rabatt på frukt og grønt.

Bare timer senere svarte Coop Extra med å øke sin rabatt på frukt og grønt til 11 prosent.

Spår bikkjeslagsmål om kundene

Dagligvareekspert Odd Gisholt i Handelshøyskolen BI mener at priskrigen er gode nyheter for norske forbrukere.

- Konkurrentene vil svare på dette med en gang, så forbrukerne kan glede seg. Det er bare et spørsmål om timer før også Kiwi svarer på dette med å sette ned sin rabatt på frukt og grønt, uttalte Gisholt nylig til Nettavisen.

Han sier at det store spørsmålet nå er hvem som skal ta kostnaden når prisene faller.

- Spørsmålet er hvem som skal ta ansvaret, om det er leverandører, grossistene eller kjøpmennene. Noen må plukke opp regningen. Mange Rema-kjøpmenn taper penger allerede og skal de selge varene enda billigere, er det er spørsmål om hvor mye som blir igjen. Det blir et bikkjeslagsmål om kundene fremover, sier Gisholt.