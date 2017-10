Finansprofessorer reagerer på det de mener er forskjellsbehandling.

I februar 2016 kjøpte Kjell Inge Røkke flere industrieiendommer fra Aker, hvor han selv er styreleder og største eier, skriver Dagens Næringsliv.

Et av disse selskapene har et fremførbart underskudd på over to milliarder kroner. Det fremførbare underskuddet kan trekkes av på fremtidige overskudd, slik at selskapet oppnår en skattefordel.

I Røkkes tilfelle vil han slippe å betale 24 prosent skatt av et fremtidig overskuddet, noe som utgjør rundt en halv milliard kroner i spart skatt. Røkke betalte 67 millioner kroner for dette selskapet, opplyser Aker til DN.

Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole og finansprofessor Øyvind Bøhren ved BI reagerer på opplysningene. Mens Bøhren beskriver det som en «gave fra Aker» til Røkke, mener Johnsen det kan være snakk om potensielt mislighold overfor minoritetsaksjonærene.

- Det er vanskelig å forstå annet enn at dette er forskjellsbehandling av største eier på bekostning av minoritetsaksjonærene, sier Johnsen.

Røkke er uenig.

– DN konstruerer en sak, og «professorene Balthazar» synser igjen i samsvar med journalistens forutinntatte holdninger. Synsere og journalister kan gjerne mørklegge, skyggelegge, tilpasse informasjon og skape fantasitegninger som de vil, skriver Røkke til DN.

