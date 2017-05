FORSKNINGSSKIP: Kjell Inge Røkke skal bygge forskningsskip med WWF. Skipet skal være 181 meter langt og skal være ferdig sommeren 2020. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kjell Inge Røkke skal bygge forskningsskip sammen med WWF: - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent

Kjell Inge Røkke skal betale for byggingen og driften av et forskningsskip som skal ha et mannskap på 30 og plass til 60 forskere.