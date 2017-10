Kjempehopp for Next på tam børsdag

Fingeravtrykksselskapet Next Biometrics steg over 27 prosent på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen falt imidlertid 0,36 prosent til 806,95 poeng.

Next-aksjen steg hele 27,54 prosent dagen etter at det ble kjent at finansmannen Øystein Stray Spetalen har kjøpt seg opp i selskapet.

Mest omsatt tirsdag var imidlertid Aker BP som steg 2,07 prosent etter en børsmelding om at en emisjon av nye aksjer for drøye 4 milliarder kroner er på plass.

Likevel ble det ingen ny rekord på hovedindeksen tirsdag etter 809,85 poeng dagen før. Store selskaper som Statoil, Norsk Hydro og DNB bidro alle til den lille nedgangen, med fall på henholdsvis 1,49, 0,79 og 0,63 prosent. Subsea 7, DNO og Petroleum Geo-Services gjorde det bedre, og steg 0,81, 1,75 og 5,79 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var det kun små endringer tirsdag. Et fat nordsjøolje ble ved børsens stengetid omsatt for 60,72 dollar fatet. Prisen for amerikansk lettolje var tirsdag ettermiddag 54,19 dollar fatet.

