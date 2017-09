Kjempehopp for pundet etter britisk rentedom

Den britiske sentralbanken snakker London-turen din dyrere.

Pundet tar et realt byks til sitt høyeste nivå på to måneder og skyter i været etter at rentedommen ble lagt frem torsdag.

Den britiske sentralbanken, ærverdige Bank of England, holdt renten uendret på 0,25 prosent, men banken har gitt sitt klare signal så langt for at de er beredt til å heve renten.

LØFTER SEG: Turen til Storbritannia har blitt dyrere i løpet av september. Pundet er nå på sitt sterkeste siden midten av juli.

To av de ni medlemmene stemte for å heve renten. Flertallet av medlemmene uttaler at det vil være naturlig å fjerne noe av den pengepolitiske stimulansen, som inkluderer den ultralave renten, i månedene fremover.

«Alle medlemme er enig om at alle fremtidige rentehevingen av vil komme gradvis og være begrenset i omfant», skriver sentralbanken i en uttalelse.

Pundet skyter kraftig i været etter at meldingen ble kjent og løfter seg mot alle viktige valutaer.

Mot den norske kronen hopper pundet fra 10,41 kroner for et pund til 10,53 kroner.

Siden månedskiftet har pundet styrket seg med rundt 50 øre mot kronen, etter et foreløpig bunnpunkt på 9,97 kroner 25. august.

Knut Magnussen i DNB Markets mener at dilemmaet til Bank of England er at inflasjonen ligger godt over målet (2,9 prosent i august) samtidig som arbeidsledigheten er på rekordlave 4,3 prosent.

«Derfor signaliseres det nå behov for en viss innstramming av pengepolitikken i løpet av de kommende månedene. Samtidig har veksten i økonomien bremset kraftig opp i år. Vi tror denne tendensen vil fortsette og at inflasjon vil komme raskere ned til målet. Derfor holder vi fast ved vårt syn om at renten vil forbli uendret fremover», skriver DNB-økonomen i en oppdatering.

