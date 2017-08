Kjempenedtur for Statoil

Statoil fant ingen olje i Korpfjell-feltet, et felt som på forhånd var fremhevet som det potensielt største på norsk sokkel noensinne.

- Det er klart at det er skuffende. Feltet hadde alle forutsetninger til steder, men det var ikke olje der, sier talsperson Morten Eek i Statoil til Nettavisen.

Oljedirektoratet kunnegjorde tirsdag resultatet av den lenge bebudede boringen av den store geologiske strukturen på Korpfjell i Barentshavet.

Det var knyttet enorm forventning til resultatet på grunn av størrelsen på prospektet. Analysebyrået Rystad Energy har anslått at Korpfjell kunne innholde hele 10 milliarder fat olje. Da blir det det største oljefunnet i Norge noensinne.

Boringen ble imidlertid en gedigen nedtur. Boringen viste ingen olje, bare små gassvolumer. Volumet er ikke stort nok til å være mulig å utbygge på en lønnsom måte.

– Resultatet er selvsagt skuffende, men det er alt for tidlig å trekke konklusjoner om hva dette betyr for potensialet i Barentshavet sørøst, sier Jez Averty, Statoils letedirektør i Norge og UK i en melding.

Boringen var det aller første i det helt nye området Barentshavet sørøst, som ble åpnet som følge av enigheten mellom Norge og Russland om delelinje i nord.

Averty gir dermed ikke opp.

– Det er viktig å huske på at man sjelden treffer på første forsøk i et helt nytt område. Det ble boret 33 brønner før man gjorde det første kommersielle funnet i norsk del av Nordsjøen. Selv om vi har lært mye siden 1969, er leting slik at vi ikke kan forvente at den første brønnen gir alle svarene, sier han.