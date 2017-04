ANNONSE

Saken oppdateres.

Sportskjeden XXL hadde et resultat før skatt på -10 millioner millioner kroner i første kvartal 2017, en nedgang fra 188 millioner kroner i forrige kvartal og 61 millioner kroner i samme kvartal for et år siden.

Det er dessuten første gang XXL går med et kvartalsvis underskudd siden selskapet ble børsnotert i 2014.

Dette er med andre ord en kjempesmell for den vanligvis svært lønnsomme sportsgiganten.

XXL sier at en utfordrende vinter med lite snø og kulde hindret omsetningsveksten, samtidig som mange regioner i Norden har hatt en treg start på vårsesongen.

«Markedene har vært krevende med lav samlet etterspørsel. som en følge av det, har det vært vanskelig å oppnå skalafordeler i butikkene våre», skriver selskapet i førstekvartalsrapporten.