Kjendismegler klar med advokater før Brennpunkt-dokumentar om «hemmelige boligsalg»

Det høyprofilerte eiendomsmeglerfirmaet Nordvik & Partners gjør seg «klar til krig» - hyrer inn advokater og medierådgivere før en Brennpunkt-dokumentar som blant annet handler om «off market»-salg - salg av bolig uten offentlig annonsering. Det skriver Finansavisen lørdag. Brennpunkts dokumentar går på luften i slutten av oktober. Satt under lupen av Brennpunkt er blant annet salget av Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo. Et salg Finansavisen skrev om 29 mars i år. I artikkelen kommer det frem at Nordvik & Partners solgte eiendommen på vegne av arvinger etter at deres felles mor døde. Boligen ble ikke annonsert på det åpne markedet fordi Nordvik & Partners mente de ville få høyest pris off-market. Boligen ble solgt for 10,5 millioner kroner. I etterkant av salget ble imidlertid boligen omsatt flere ganger på kort tid - først til 15, millioner, så 16 millioner og til slutt 18,2 millioner kroner. Avdødes datter har nå stevnet Nordvik & Partners og krever 7,6 millioner kroner i erstatning. Brennpunkt-redaktør Odd Isungset bekrefter overfor Finansavisen at programmet har sett på noen salg utført av Nordvik & Partners, men også at hele bransjen er under lupen. Han har følgende kommentar til opplevelsen: - Ingen vil stille til intervju. Vi har sjelden opplevd en så stor motstand fra så mange innen et bransjesegment som ikke vil bidra til å opplyse, eller svare på det de holder på med.

