Kjos: - Veldig gode sjanser for avtale med Ryanair

- Det finnes løsninger, vi må bare passe på at de ikke er overdrevent dyre. Det er verken vi eller Ryanair interessert i, sier konsernsjef i Norwegian Air Shuttle, Bjørn Kjos, til Nettavisen.

Som Nettavisen skrev torsdag, er det kun teknikaliteter som gjenstår før Norwegian og Ryanair inngår en «feeder»-avtale med Ryanair, som er Europas største flyselskap i antall passasjerer.

Et slikt samarbeid innebærer at passasjerer flys inn med Ryanair til London Gatwick og andre større flyplasser, for deretter å fraktes med Norwegian videre ut i verden. Felles billettsystem, bagasjehåndtering og samordning av innkommende fly skal være blant planene for samarbeidet.

MULIG SAMARBEIDSPARTNER. Ryanair-sjef Michael O'Leary.

På plass i løpet av året

En slikt samarbeid krever imidlertid at booking-plattformene til de to flyselskapene snakker sammen. Dette er ifølge Kjos det eneste store hinderet som gjenstår før Ryanair-samarbeidet er på plass.

- Man skulle ikke tro dette med IT og plattformer er så vanskelig, men det er visst det. Men vi tror at det vi finner en måte å løse det på. Det bør være veldig gode sjanser for at avtalen går gjennom, sier Kjos, som understreker at timingen er mer usikker.

- Vi håper å få avtalen på plass i løpet av året, men hvorvidt den kommer allerede i første halvår avhenger av hvor lang tid det tar å bygge disse broene mellom bookingplattformene våre, sier Kjos.

Et annet tilfang

Han sier at den største fordelen for Norwegian ved Ryanair-avtalen er tilgangen på alle passasjerene som kommer inn fra områder Norwegian ikke flyr til i dag.

- For eksempel har vi ingen ruter inn til Cork i Irland i dag, mens Ryanair har 18 stykker. Vi har noen ruter fra Edinburgh, men Ryanair har sikkert 20-30 så mange ganger som oss derfra. Ved å samarbeide med Ryanair vi kan dermed få et helt annet tilfang av passasjerer, sier Norwegian-sjefen.

Kjos vegrer seg imidlertid for å tallfeste hvor mye trafikkvekst Ryanair kan bidra med inn til Norwegian.

- Det er veldig vanskelig å si, men det er mange, sier Kjos.

- Dere flyr allerede med ganske fulle fly. Har dere plass til alle passasjerene fra Ryanair eller betyr dette dyrere flybilletter for resten av kundene deres?

- Vi skal nok alltids få plass til Ryanairs passasjerer også. Vi har bare 12 dreamlinere i dag og vi har 30 på bestilling, så det går nok bra, sier Kjos med henvisning til flytypen som Norwegian bruker på langdistansefly, Boeing 787 Dreamliner.