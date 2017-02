ANNONSE

Telenor kjøpte det amerikanske digitalselskapet Tapad, som den norske gründeren Are Traasdahl sto bak, for 2,7 milliarder kroner for et år siden.

Allerede nå må Telenor ta tap på oppkjøpet på en milliard kroner, altså mer enn en tredjedel av verdien.

Les også: Svakere enn ventet fra Telenor

TAPAD-GRÜNDER: Are Traasdahl er gründeren i Tapad, som ble startet opp i 2010. Han er fortsatt sjef for selskapet etter at han solgte det til Telenor.

Telenor skriver at dette er et resultat av lavere vekstforventninger i det amerikanske mediamarkedsføringssegmentet.

1. februar i fjor kom meldingen om at Tapad, et amerikansk markedsføringsselskap, ble kjøpt av Telenor. Tapad har et annonsestyringssystem som tilnærmer seg samme bruker gjennom flere medieplattformer. Selskapet jobber for tiden med å introdusere selskapet til Telenors markeder i Asia.

For et år siden sa Brekke at Telenor gjennom kjøpet av Tapad tar en viktig posisjon i det raskt voksende markedet for markedsføringsteknologi.

- Jeg mener at vi kan skape betydelige verdier ved å bruke denne typen teknologi og teknologisk innsikt for å forbedre vår mobilvirksomhet. Dette er en teknisk plattform som kan brukes for å gi oss enda bedre kundeinnsikt, i tillegg til at den vil være en viktig brikke i arbeidet med å utvikle nye forretningsområde, sa Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, da.

Nettavisen intervjuet Are Traasdahl i Det store intervjuet for litt over en måned siden: Are Traasdahl tror på en verden nesten uten landegrenser om 30 år