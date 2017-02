Klassekampen: Ingen sammenheng mellom skattekutt og investeringer

ANNONSE

Avisen har gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapital­beskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer. Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til nærings­livet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel.

LOs sjeføkonom Stein Reegård mener politikerne overdriver betydning skatt har på investeringsnivået.

- Noen er veldig opptatt av skatt, men det er mest ideologi, da de sjelden er opptatt av den største svakheten: at det er så lukrativt å investere i bolig og eiendom. Det utkonkurrerer mye bedriftsinvesteringer, sier han til avisen.

Sjeføkonomen mener næringslivet er for lite opptatt av å satse på eksport.