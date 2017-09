Kleskjeden Moods of Norway er konkurs

- Dette er ufattelig trist, sier gründer og Moods of Norway-profil Simen Staalnacke.

Styret i Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS melder onsdag frivillig oppbud.

- Dette er ufattelig trist. Ord blir fattig. Det er utrolig synd at eventyret skulle få en slik slutt, sier gründer og Moods of Norway-profil Simen Staalnacke til Nettavisen.

Selskapets bank sa denne uken opp kreditten til Moods of Norway, og det har ikke lykkes å hente ny kapital innenfor den tidsrammen man har hatt.

Bostyret tar over



- Moods of Norway har vært et fantastisk, norsk gründereventyr i 11 av de 14 årene selskapet har eksistert. Vi vil takke alle som har vært med oss på denne ferden. Vi skulle av hele vårt hjerte ønske at dette eventyret fikk en lykkelig slutt, sier Moods-gründer og designer Simen Staalnacke.

De cirka 100 medarbeiderne på Moods of Norway’s kontorer i Stryn og Oslo, og i 18 Moods-butikker over hele landet, ble informert om konkursen i dag. Det er nå opp til bostyrer hva som skjer med videre drift av selskapene og butikkene.

- Vi har allerede informert de ansatte og holder på å ivareta dem. Det er ekstremt trist for alle de involverte. Dette har vært et eventyr i 11 av de 14 årene vi har holdt på. Men satsingen har kostet veldig mange penger.

Konkursen omfatter Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS. Driften i selskapene Brandstad, Moods Sverige og Moods USA fortsetter som normalt.

SLUTT: Butikken Moods of Norway i Oslo sentrum.

- Styret har arbeidet med å sikre fortsatt drift i Moods of Norway AS, blant annet gjennom tilførsel av ny kapital. Styret har ikke lykkes i dette arbeidet og så dessverre nå ingen annen utvei enn å begjære selskapene konkurs, sier styreleder Jan Egil Flo i Moods of Norway AS.

Tøffe tider



I sommer meldte Finansavisen at Moods of Norway hadde tapt 76 millioner på tre år. Designerne la heller ikke da skjul på at det har vært tøft.

- Dessverre, folk har jo måttet ha mindre ansatte, vi la ned New York-butikken og det har vært gjort masse grep for å snu skuta, sa Børre Pedersen til Side2 under Oslo Runway i august i år.

I en pressemelding oppgis den svakere lønnsomheten blant annet med selskapets internasjonale satsing og varekostnader i amerikanske dollar.

- Vi har satset veldig mye i utlandet. Vi har hatt en drøm om å få norsk mote ut i verden. Svekket valutakurs for norsk krone og pressede marginer har også vært årsaker til at det gikk som det gikk. Omstillingsprosessen med kostnadskutt og effektivisering har heller ikke gitt den effekten vi håpet på, sier Staalnacke til Nettavisen.

Varner-gruppen



I 2016 kjøpte Varner-gruppen opp 25 prosent av Moods of Norway, og verdsatte selskapet til rundt 80 millioner kroner. I årsregnskapet til Varner kom det frem at selskapet har skrevet ned halvparten av verdien og at Varner nå mener at Moods of Norway totalt er verdt 40 millioner kroner. Det tilsvarer 7,5 prosent av verdien fra 2013, som var toppåret deres.

I august fortale gründerne at det ar tøft.

- Det er jo tøffe tider, det er ikke noen hemmelighet, det. Så vi har gjort en del grep og holder på med flere grep også, så har vi troen på at vi skal komme oss gjennom dette.

