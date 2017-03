ANNONSE

Regjeringens budsjettforlik slo fast at det skal blandes inn 512 millioner liter biodrivstoff årlig i all bensin og diesel i 2020. Nå kommer advarslene mot å bruke matbasert biodrivstoff, skriver Aftenposten onsdag. Klimaminister Vidar Helgesen signaliserer at han er i tenkeboksen.

Nye regnestykker viser økt innblanding av biodrivstoff ikke vil gi den ønskede klimaeffekten, men forårsake større klimautslipp enn om alt ble erstattet med vanlig drivstoff. Samtidig får bilistene en stor ekstraregning.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå, som Aftenposten og regionavisene har bedt om, viser at klimautslippene i Norge vil øke med 700.000 tonn mer CO2 i året enn fossilt drivstoff. Det blir det samme som utslippet fra 238.000 biler.

Nå sier klimaminister Vidar Helgesen at biodrivstoff-satsingen kanskje ikke lar seg gjennomføre.

- Hvis effekten ikke er positiv, må vi vurdere hva vi skal gjøre. Da må vi antagelig gå tilbake til Stortinget, sier Helgesen til Aftenposten.

