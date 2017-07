Knallåpning for aksjer på Oslo Børs

Hvor skal det ende?

Oslo Børs åpner med bred oppgang onsdag, der storbanken DNB er blant vinnerne etter å ha lagt frem knalltall for andre kvartal.

Børsen er opp 1,27 prosent klokken 10.40.

De mest omsatte aksjene onsdag formiddag er DNB - opp 4,5 prosent, Statoil - opp 1,23 prosent, Telenor - ned 1,24 prosent, Norsk Hydro - opp 0,3 prosent og Aker Solutions - opp 10,92 prosent.

Både DNB og Akers Solutions la tidligere onsdag frem sine resultat, førstnevnte bedre enn forventet, sistnevnte svakere.

DNB: - Godt fornøyd



DNB hadde et resultat etter skatt i andre kvartal på drøyt 5,2 milliarder kroner, en økning på 669 millioner kroner fra samme kvartal året før.

– Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyd med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.

Aker Solutions: - Svakere enn forventet

Aker Solutions hadde et resultat på 99 millioner kroner i andre kvartal. Det er 220 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor.

DN Finans hadde ventet at selskapet ville ende opp med et underliggende driftsresultat (EBITDA) på 360 millioner kroner, mens tallet Aker Solutions kunne presentere onsdag var 305 millioner.

Har du sett denne videoen?