Knalltall for DNB

DNB både øker omsetningen og resultatet betydelig.

Saken oppdateres.

DNBs resultat for tredje kvartal 2017 var 5,6 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder fra samme kvartal året før. God fart i norsk økonomi bidro til lavere tap og økt inntjening for banken.

- DNB er på mange måter et speilbilde av norsk økonomi. Når det går bra for AS Norge, så går det også bra for banken. Det er akkurat det som skjer nå. Optimismen har fått et bredt og godt fotfeste i norsk økonomi. DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.

Netto renteinntekter for DNB øker med 9,0 milliarder kroner, opp fra 8,5 milliarder kroner.

