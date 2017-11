Knalltall for Facebook

Inntektene er over all forventning.

NEW YORK (Nettavisen): Facebooks aksjekurs har gått opp 2,2 prosent til 186,76 dollar per stykk etter at børsen i New York stengte onsdag.

Årsaken er selskapets tall fra tredje kvartal, som overgår alle forventninger.

Facebook endte med en nettoinntekt på 4,7 milliarder dollar, hvilket tilsvarer 1,59 dollar per aksje. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, er det en dramatisk forbedring. Den gang var inntekten på 0,90 dollar per aksje og totalt 2,63 milliarder dollar, skriver Market Watch.

Analytikere hadde ifølge FactSet ventet 1,28 dollar per aksje.

Antall daglige brukere steg hele 16 prosent til 1,37 milliarder fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Nå tror analytikerne på en omsetning på tolv milliarder i fjerde kvartal og en nettoinntekt på 1,70 dollar per aksje.

Facebook har steget 58,9 prosent på børsen hittil i 2017.

Mens Facebook har all grunn til å juble, er nok stemningen en annen hos Tesla. Der rapporterer man onsdag om et tap på 2,92 dollar per aksje, som er en halvdollar verre enn ventet.

Aksjekursen gikk umiddelbart ned 0,4 prosent og falt videre til 2,4 prosent ned, melder Market Watch.

Tesla poengterer at man ligger an til å levere 100.000 eksemplarer av Model S og Model X i 2017, og tror på en produksjon på 5000 eksemplarer av Model 3 per uke mot slutten av dette året.

Dow Jones-indeksen steg onsdag 57,77 poeng eller 0,25 prosent til 23.435,01 poeng, mens Standard & Poor 500 gikk opp 4,1 poeng eller 0,16 prosent til 2579,36 poeng. Nasdaq falt 11,14 poeng eller 0,17 prosent til 6716,53 poeng.

