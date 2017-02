ANNONSE

Kobberstad har bakgrunn som administrerende direktør og styreleder i Norsk Luftambulanse, administrerende direktør i Widerøe og styreleder i NHO luftfart.

– Det er en dyktig leder med lang erfaring fra luftfartsbransjen og god kjennskap til rammevilkårene for luftfarten vi nå får med på laget for en enda mer effektiv, sikker og framtidsrettet luftfart. Det er jeg glad for, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Jobben er en åremålsstilling på seks år. Kobberstad erstatter Stein Erik Nodeland, som har vært luftfartsdirektør siden 2012.

– Økende internasjonalisering og tøff konkurranse gjør at luftfarten er i endring. Jeg er trygg på at Lars Egil de Lange Kobberstad vil gjøre en god jobb som leder for Luftfartstilsynet i en utfordrende tid framover, sier Solvik-Olsen.