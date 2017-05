Økokrim anker ikke Funcom-dommen

ANNONSE

Funcoms tidligere nestleder i styret, selskapets tidligere administrerende direktør og den tidligere finansdirektøren ble for to uker siden dømt til ubetingede fengselsstraffer for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett. De tre ble også idømt inndragning av et samlet beløp på nær 13 millioner kroner.

Beslutningen innebærer at de domfelte får muligheten til å avslutte saken med tingrettens dom. Dersom de domfelte velger å anke, vil Økokrim vurdere å motanke.

Delene av tiltalen som bare var knyttet til spillet «The Secret World», ledet ikke til domfellelser for noen av de fire tiltalte. Den tidligere markedsdirektøren ble frifunnet.

Aktor, førstestatsadvokat Hans Christian Koss, sier at beslutningen om ikke å anke, ikke innebærer at Økokrim er enig i hele dommen.

– Når vi vurderer hvorvidt en dom skal ankes, foretar påtalemyndigheten alltid en bred helhetsvurdering, hvor blant annet prosessøkonomiske hensyn skal tas hensyn til. I denne saken har vi også tatt i betraktning at tre sentrale personer i selskapets daværende ledelse er dømt til ubetingede fengselsstraffer, sier han.

Avskrekkende effekt

Koss sier videre at Økokrim legger til grunn at markedsaktørene fanger opp at tre personer i selskapets ledelse er domfelt for innsidehandel og at de har fått utmålt ikke ubetydelige fengselsstraffer.

– Vi regner med at dette har en avskrekkende effekt som kan bidra til at det norske verdipapirmarkedet fungerer best mulig. Slik kan markedet være den effektive kapitalkilden for norsk næringsliv som det skal, sier han til NTB.

Koss påpeker at Funcom er det eneste selskapet på Oslo Børs som driver med videospillproduksjon. Deler av saken har derfor vært utfordrende for aktørene i retten fordi den har beveget seg på helt ny grunn.

– I en sak som dette, må vi selv både forstå og formidle overfor retten en virksomhet som for mange er ukjent og relativt kompleks, sier førstestatsadvokaten.

Vurderer anker

Den tidligere nestlederen er dømt til fengsel i 13 måneder, samt en inndragning på over 4,7 millioner kroner. Hans forsvarer, advokat Bjørn Stordrange, sier til NTB fredag at han er kjent med standpunktet til Økokrim og at de fortsatt vurderer ankespørsmålet.

Den tidligere finansdirektøren er dømt til 85 dager ubetinget fengsel og en inndragning på over 290.000 kroner. Hans forsvarer, advokat Anders Brosveet, var fornøyd med at to av tre grunnlag for tiltalen ble underkjent av retten. Fredag sier han til NTB at de vil konkludere med om dommen blir anket eller ei når ankefristen nærmer seg.

Det er allerede kjent at den tidligere administrerende direktøren anker dommen. Han ble dømt til elleve måneders ubetinget fengsel og en inndragning på over 7,8 millioner kroner.

(©NTB)